La Roche-Posay: Εντείνονται οι στόχοι περιβαλλοντικής βιωσιμότητας

Η La Roche-Posay, πιστή στην αποστολή της να είναι κάθε χρόνο ένα βήμα πιο κοντά στο περιβάλλον και στην προστασία της θαλάσσιας ζωής, εντείνει τους στόχους της σε πλήρη εναρμονισμό με το πρόγραμμα βιωσιμότητας του Ομίλου L’Oréal, «L’ Oréal For The Future».

Στο πλαίσιο των αυξανόμενων περιβαλλοντικών και κοινωνικών προκλήσεων, η L'Oréal δεσμεύτηκε να επιταχύνει τον μετασχηματισμό της προς ένα επιχειρηματικό μοντέλο, που σέβεται τα όρια του πλανήτη και ενισχύει τις δεσμεύσεις για τη βιωσιμότητα και την κοινωνική ενσωμάτωση.

Το πρόγραμμα βιωσιμότητας «L’ Oréal For The Future» ζωντανεύει μέσα από τα προϊόντα της La Roche-Posay

Τα προϊόντα της La Roche-Posay, και συνολικά του ομίλου L’Oréal , θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια υλοποίησης των στόχων του προγράμματος «L’ Oréal For The Future».

Έτσι, λοιπόν, στο πλαίσιο του νέου φιλόδοξου προγράμματος, η La Roche-Posay επανασχεδιάζει το εμβληματικό μαλακτικό προϊόν LIPIKAR BAUME AP+M της σειράς LIPIKAR, N°1 σειρά περιποίησης και καθαρισμού σώματος.

Το LIPIKAR BAUME AP+ εφαρμόζει μια νέα τεχνολογία που περιορίζει τον πολλαπλασιασμό και την ανθεκτικότητα του βακτηρίου Staph που εμπλέκεται στο έκζεμα, ενισχύοντας έτσι την ισορροπία του μικροβιώματος.

Το προϊόν «επανα-συστήνεται» με ακόμα πιο αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα ενάντια στα προβλήματα του ξηρού δέρματος, με μεγαλύτερη υπευθυνότητα ως προς τον προορισμό του βασικού συστατικού του, αλλά και με νέα πρωτοποριακή βιολογική συσκευασία.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΡΙΣΜΟΣ: Πάνω από 15.000 συλλέκτριες καρπών στην Μπουρκίνα Φάσο λαμβάνουν άμεση και δίκαιη αμοιβή μέσω του προγράμματος υπεύθυνου πορισμού του βουτύρου shea, το οποίο είναι βασικό συστατικό όλων των προϊόντων LIPIKAR. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα υπεύθυνου πορισμού του Ομίλου L’Oréal . Το πρόγραμμα αυτό προστατεύει επίσης το περιβάλλον μέσω της προστασίας των δέντρων shea.

Η La Roche-Posay σε συνεργασία με την Εναλεία ακόμα πιο κοντά στο περιβάλλον

Η La Roche-Posay απόλυτα σεβόμενη τις δεσμεύσεις του Ομίλου, έχει ιδιαίτερη σύνδεση με τη θάλασσα. Πιο συγκεκριμένα, το 2020 αποτελεί χρονιά πρόκληση για το brand μιας οι ανανεωμένες συνθέσεις των αντηλιακών Anthelios είναι απόλυτα φιλικές προς το περιβάλλον.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η La Roche-Posay έχει ανακοινώσει τη συνεργασία της με τον οργανισμό Εναλεία που από την αρχή του έτους έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους μέσω της υιοθεσίας ενός αλιευτικού σκάφους από το brand, με σκοπό να καταστήσουν το θαλάσσιο οικοσύστημα βιώσιμο. Το αλιευτικό σκάφος συμμετέχει στη δράση Mediterranean Clean Up του οργανισμού Εναλεία που καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους θα βοηθά στην απορρόφηση του πλαστικού από το βυθό.

Τα πρώτα εντυπωσιακά αποτελέσματα της συνεργασίας έχουν καταγράφει. Έχουν, δηλαδή, ανασυρθεί και αφαιρεθεί από τη θαλάσσια περιοχή του Αργοσαρωνικού μέχρι σήμερα μέσω του αλιευτικού σκάφους που υποστηρίζει η La Roche-Posay:

Ένας τόνος απορριμμάτων

Περισσότερα από 700 κιλά πλαστικού, που έχουν ήδη ανακυκλωθεί και μετασχηματιστεί σε χρηστικά προϊόντα

Περισσότερα από 200 κιλά μετάλλου

Ενώ, πάνω από 1,5 τόνο πλαστικού αναμένεται να ανασύρει τους επόμενους μήνες από το βυθό.

Κατά τη διάρκεια του έτους θα λάβουν χώρα και άλλες ενέργειες σε συνεργασία του brand και του οργανισμού, μοιραζόμενοι κοινές αξίες και την αγάπη για το περιβάλλον.