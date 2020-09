«Μια πυξίδα, πολλά χρώματα, καμία κατεύθυνση» είναι η ιδέα πίσω από την οπτική ταυτότητα του 61ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, που υπογράφει ο Βάσκος illustrator Λουίς Μαθόν.

Ανακοινώθηκαν σήμερα τα πολύχρωμα poster του 61ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, τα οποία υπογράφει ο βάσκος illustrator Λουίς Μαθόν, τακτικός συνεργάτης των New York Times, New Yorker και Little White Lies.

