Βεβαίως, το πορνό δεν είναι πια τόσο «σκοτεινό», όπως κάποιοι το θεωρούν. Η εικόνα του έχει αλλάξει και έχει γίνει πιο αποενοχοποιημένα αποδεκτό και "καθωσπρέπει". Αστέρια του σαν την Σάσα Γκρει και τον Τζέιμς Ντιν έχουν εμφανιστεί σε ταινίες του Χόλιγουντ, ενώ η Stoya αρθογραφεί στους The New York Times και στο The New Statesman.

