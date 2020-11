Born to Be Murdered: Στο Netflix το θρίλερ που γυρίστηκε στην Ελλάδα

Είναι επίσημο: Το Netflix αγόρασε το «Born to Be Murdered», το θρίλερ με τον πρωταγωνιστή του «Tenet», Τζον Ντέιβιντ Γουάσινγκτον σε παραγωγή και σκηνοθεσία του Luca Guadagnino (Call Me By Your Name, Suspiria).