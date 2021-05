Το Vodafone TV, το Σπίτι της HBO στην Ελλάδα, θα μεταδώσει σε πρώτη προβολή το ειδικό επεισόδιο FRIENDS: THE REUNION το Σάββατο 29 Μαΐου, στις 9:00 μ.μ., το οποίο θα είναι στη συνέχεια διαθέσιμο στον on demand κατάλογό του Vodafone TV.

Το καστ της σειράς τα «Φιλαράκια» επανενώνεται για να γιορτάσει μοναδικά την επιτυχημένη σειρά, σε μια θρυλική βραδιά γεμάτη με αξέχαστες αναμνήσεις, ασταμάτητο γέλιο, δάκρυα χαράς και ξεχωριστούς καλεσμένους.

Τα «Φιλαράκια», δηλαδή οι Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry και David Schwimmer, επιστρέφουν στο αρχικό πλατό της εμβληματικής κωμικής σειράς, “Stage 24”, στα στούντιο της Warner Bros στο Burbank για να γιορτάσουν οι ίδιοι την πολυαγαπημένη σειρά χωρίς σενάριο.

Στο FRIENDS: THE REUNION θα εμφανιστεί μια σειρά από ειδικούς καλεσμένους, συμπεριλαμβανομένων των David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon και Malala Yousafzai.

Ο Ben Winston σκηνοθέτησε το ξεχωριστό αυτό αφιέρωμα και το συμπαρήγαγε μαζί με τους εκτελεστικούς παραγωγούς των “Friends”, Kevin Bright, Marta Kauffman και David Crane. Το αφιέρωμα δημιουργήθηκε από τη Warner Bros. Unscripted Television σε συνεργασία με την Warner Horizon, την Fulwell 73 Productions και την Bright / Kauffman / Crane Productions. Οι Aniston, Cox, Kudrow, LeBlanc, Perry και Schwimmer ήταν εκτελεστικοί διευθυντές, ενώ οι Emma Conway, James Longman και Stacey Thomas-Muir συμπαραγωγοί.

Περίληψη

Για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια, το καστ της σειράς τα «Φιλαράκια» επανενώνεται για να γιορτάσει την αγαπημένη και άκρως επιτυχημένη κωμική σειρά. Γυρισμένο στο αρχικό πλατό, το FRIENDS: THE REUNION παρουσιάζει την Jennifer Aniston, την Courteney Cox, τη Lisa Kudrow, τον Matt LeBlanc, τον Matthew Perry και τον David Schwimmer, μαζί με τον συντονιστή James Corden και μια πλειάδα αστέρων που προσκλήθηκαν ειδικά για την περίσταση, καθώς ξαναζούν αγαπημένες και αξέχαστες στιγμές της σειράς. Αυτή η μοναδική ειδική εκπομπή τιμά την εμβληματική σειρά, η οποία συνεχίζει να επηρεάζει το πνεύμα της εποχής σήμερα, με μια ξεκαρδιστική και εγκάρδια βραδιά γεμάτη γέλιο και δάκρυα. Πόσο πιο ενθουσιασμένοι θα μπορούσαμε να είμαστε;

Το FRIENDS: THE REUNION είναι ένας εορτασμός χωρίς σενάριο της επιτυχημένης κωμικής σειράς που προβλήθηκε από το 1994 έως το 2004. Με 236 επεισόδια που κάλυψαν πάνω από δέκα σεζόν και προβλήθηκαν σε 220 χώρες, το Friends ήταν η υπ’ αριθμόν 1 τηλεοπτική κωμική σειρά για έξι συνεχόμενες σεζόν, με μέσο όρο 25 εκατομμύρια θεατές την εβδομάδα - και πάνω από 52 εκατομμύρια θεατές να παρακολουθούν ζωντανά το τελευταίο επεισόδιο της σειράς. Σε όλη τη διάρκεια προβολής του και σε διάφορες πλατφόρμες, το “Friends” έχουν παρακολουθήσει πάνω από 100 δισεκατομμύρια φορές μόνο στις Η.Π.Α.

Το FRIENDS: ΤHE REUNION συγκεντρώνει το βασικό καστ της σειράς: τη βραβευμένη με Golden Globe® και Emmy® Jennifer Aniston (The Morning Show, Cake), την υποψήφια για Golden Globe® Courteney Cox (Cougar Town), την υποψήφια για Golden Globe® και νικήτρια Emmy® Lisa Kudrow (The Comeback από το HBO), τον βραβευμένο με Golden Globe® και υποψήφιο για Emmy® Matt LeBlanc (Επεισόδια), τον υποψήφιο για Golden Globe® και Emmy® Matthew Perry (The West Wing), και τον υποψήφιο για Emmy® David Schwimmer (American Crime Story), οι οποίοι πρωταγωνίστησαν στη σειρά ως Rachel Green, Monica Geller, Phoebe Buffay, Joey Tribbiani, Chandler Bing και Ross Geller, αντίστοιχα. Συντονιστής της βραδιάς, ο χειμαρρώδης James Corden, ο βραβευμένος με Emmy® οικοδεσπότης του The Late Late Show with James Corden και του Carpool Karaoke.

Εκτός της επί σκηνής επανένωση των πρωταγωνιστών, οι εκτελεστικοί παραγωγοί του ειδικού αυτού επεισοδίου, Kevin Bright, Marta Kauffman και David Crane, ξαναθυμούνται την αφετηρία της σειράς, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας casting που εδραίωσε αυτή την πραγματικά κωμική παρέα. Επίσης, συμμετέχουν τα συχνά εμφανιζόμενα μέλη του καστ Elliott Gould (Jack Geller), Larry Hankin (Mr. Heckles), Thomas Lennon (Randall, γνωστός ως δίδυμος του Joey με πανομοιότυπα χέρια), Christina Pickles (Judy Geller), Tom Selleck (Richard), James Michael Tyler (Gunther), Maggie Wheeler (Janice) και Reese Witherspoon (Jill Green), καθώς και οι διασημότητες David Beckham, BTS, Kit Harrington, Mindy Kaling και Malala Yousafzai και οι προσκεκλημένοι για την περίσταση Justin Bieber, Cindy Crawford, Cara Delevingne και Lady Gaga.

Σύνοψη

Στα 17 χρόνια που μεσολάβησαν από το φινάλε, το cast της σειράς «Τα Φιλαράκια» βρέθηκε στον ίδιο χώρο μόνο μία φορά… μέχρι σήμερα. Ένας προς έναν, η Jennifer Aniston, η Courteney Cox, η Lisa Kudrow, ο Matt LeBlanc, ο Matthew Perry και ο David Schwimmer φτάνουν στο αρχικό πλατό της σειράς για να δώσουν ο ένας στον άλλο μια ζεστή, συγκινητική αγκαλιά και να ξεκινήσουν τη μοναδική ειδική εκπομπή επανένωσης για να γιορτάσουν τον ανεξίτηλο αντίκτυπό τους ως Rachel Green, Monica Geller, Phoebe Buffay, Joey Tribbiani, Chandler Bing και Ross Geller.

Εντυπωσιασμένα από τις σχολαστικές λεπτομέρειες του αποκατασταθέντος σκηνικού, τα φιλαράκια αναπολούν τον δεσμό που δημιούργησαν κατά τη διάρκεια της δεκαετούς σειράς πριν καθίσουν σε ένα υπαίθριο πλατό μπροστά από το εμβληματικό σιντριβάνι των τίτλων αρχής της σειράς.

Πλαισιωμένο από τον συντονιστή James Corden και ένα ενθουσιώδες κοινό, το καστ μοιράζεται τις αγαπημένες - και τις λιγότερο αγαπημένες - στιγμές του στο πλατό, συζητά για το πώς προσαρμόστηκε στη φήμη, διαγωνίζεται σε ένα κουίζ με trivia για τα Φιλαράκια, διαβάζει σελίδες σεναρίου από αξέχαστες σκηνές, παρακολουθεί στιγμιότυπα με ξεκαρδιστικά bloopers και πολλά άλλα.

Στην ειδική εκπομπή με τα αστέρια συμμετέχει επίσης η δημιουργική ομάδα της σειράς, Marta Kauffman, David Crane και Kevin Bright, οι οποίοι μιλούν για το πώς άντλησαν έμπνευση από τις εμπειρίες τους στη Νέα Υόρκη ως εικοσάχρονοι, μια εποχή στη ζωή όταν οι φίλοι αποτελούν πραγματική οικογένεια.

Το ειδικό αυτό αφιέρωμα περιλαμβάνει επίσης διάσημους θαυμαστές της σειράς, όπως τον David Beckham και τη Mindy Kaling, οι οποίοι συζητούν για τη μακροχρόνια επίδρασή της, καθώς και εμφανίσεις από συχνά εμφανιζόμενα μέλη του καστ, Elliott Gould και Christina Pickles (που υποδύθηκαν τους γονείς του Ross και της Μόνικα, Τζακ και Τζούντι Γκέλερ), Τζέιμς Μάικλ Τάιλερ (τον ιδιοκτήτη του Central Perk, Gunther), Maggie Wheeler (της Τζάνις, φιλενάδας του Chandler κατά διαστήματα), και Reese Witherspoon (της κακομαθημένης αδελφής της Rachel, Jill).

Καθώς η βραδιά φτάνει στο τέλος της, το βασικό καστ ξαναθυμάται τα γυρίσματα του συγκινητικού τελευταίο επεισοδίου της σειράς, συλλογίζεται πώς θα μπορούσε να είναι η ζωή των χαρακτήρων τους σήμερα και υπόσχεται να μην αφήσει να περάσουν άλλα 17 χρόνια πριν από την επόμενη επανένωσή του.

Διάρκεια: περίπου 105 λεπτά