Netflix: Οι 10 καλύτερες σειρές που περιμένουμε πριν το τέλος του 2021

Αυτή τη χρονιά, το Netflix μάς χάρισε πολλές αγαπημένες σειρές, που παρακολουθήσαμε με κομμένη ανάσα. Από το γαλλικό, γεμάτο μυστήριο Λουπέν μέχρι και το -πιο ανάλαφρο, αλλά ξεκαρδιστικό- Never Have I Ever, οι νέες σειρές και σεζόν δεν είχαν τελειωμό, ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι.