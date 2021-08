Οι ABBA ξανά μαζί μετά από 39 χρόνια: Όσα γνωρίζουμε για τη μεγάλη επιστροφή του συγκροτήματος

Οι ABBA είναι ένα από τα διασημότερα ντίσκο-ποπ συγκροτήματα των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών, έχοντας πουλήσει 400 εκατομμύρια άλμπουμ σε όλο τον κόσμο. Πολλά τραγούδια τους όπως το «Mamma Mia», το «Money, money, money» και «Gimme! Gimme! Gimme!», δεν έχουν σταματήσει να ακούγονται μέχρι σήμερα, με αποκορύφωμα το κινηματογραφικό μιούζικαλ «Mamma Mia! Here we go again» που είχε γυριστεί το 2008 στην Σκόπελο.