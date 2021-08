The Beatles: Επανέκδοση για το θρυλικό άλμπουμ «Let it Be»

Τον Οκτώβριο θα επανακυκλοφορήσει το άλμπουμ των The Beatles, Let it Be, με αρκετές εκπλήξεις, καθώς θα περιέχει ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις, πρόβες και διάφορα remix.