Του Πάνου Τσαγκαράκη

Με αυτή τη φράση “And that’s the way it is” ή οποία έμεινε στη σύγχρονη ιστορία της δημοσιογραφίας έκλεινε το δελτίο ειδήσεων κάθε βράδυ για δύο δεκαετίες ο κεντρικός anchorman του δελτίου ειδήσεων του CBS Walter Cronkite, φράση που επανέλαβε στο τελευταίο του νυχτερινό δελτίο ειδήσεων, στις 6/5/1981. Οι άνθρωποι τον πίστευαν. Ο Cronkite, θεωρείται για πολλούς, ως ο πιο αξιόπιστος δημοσιογράφος που πέρασε από την αμερικανική τηλεόραση. Ήταν επιφορτισμένος να λέει στους αμερικανούς τηλεθεατές τι συμβαίνει και πώς πρέπει να αισθάνονται γι' αυτό. Και κατά την προσωπική μου άποψη, ο τρόπος που το έλεγε ήταν αξεπέραστος, αμίμητος – and that’s the way it ιs!

