Το θέατρο της νέας εποχής πηγαίνει στη Μαδρίτη

΄Ενα preview της παράστασης «We are in the army now» σε σκηνοθεσία Ηλία Αδάμ που ταξιδεύει στο τέλος Ιανουαρίου στο Teatros des Kanal της Μαδρίτης, στο πλαίσιο του προγράμματος εξωστρέφειας της Στέγης.