O Βρετανός ποπ σταρ πρόκειται να βγάλει σε δημοπρασία, στον οίκο Sotheby’s, εκδοχές τριών διάσημων έργων του περιβόητου εικαστικού Banksy, ανάμεσα τους και εκδοχή από το «Κορίτσι με το Μπαλόνι».

Ένας από τους πιο επιτυχημένους Βρετανούς pop σταρ των τελευταίων τριών δεκαετιών αποφάσισε να βγάλει σε πλειστηριασμό έργα ενός εκ των διασημότερων σύγχρονων εικαστικών. Ο Ρόμπι Γουίλιαμς, ο οποίος έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια τεράστια περιουσία μέσα από πωλήσεις δίσκων και συναυλίες, πουλάει τρία έργα του Banksy, του ανώνυμου street astrist του οποίου ο περιβόητος πίνακας «Το Κορίτσι με το Μπαλόνι» που «αυτοκαταστράφηκε» κατά τη διάρκεια δημοπρασίας του οίκο Sotheby’s πωλήθηκε μετά τον τεμαχισμό με το ποσό του 1,1 εκατομμυρίων λιρών και υπό τον νέο τίτλο «Love is in the Bin».

