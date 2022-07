Λίγο πριν τον υποδεχτούμε στην Πλατεία Νερού στο Release Athens, θυμόμαστε όλες εκείνες τις στιγμές που ο Iggy Pop απέδειξε ότι είναι ο απόλυτος και πιο απρόβλεπτος performer.

Χωρίς αμφιβολία, ο Iggy Pop είναι ένας θρυλικός καλλιτέχνης, από τους λίγους αυθεντικούς rock star που συνεχίζουν να είναι ενεργοί και να χαρίζουν ακόμα στο κοινό τους απολαυστικές στιγμές με νέα μουσική και συναυλίες.

Πριν από περίπου 50 χρόνια, καθόρισε τι σημαίνει «ωμή ενέργεια», όταν κυκλοφόρησε με τους The Stooges το ντεμπούτο του -ένα άλμπουμ που άλλαξε για πάντα την πορεία της ροκ και τελικά επηρέασε την punk, τους Nirvana, τους Depeche Mode και πολλούς άλλους καλλιτέχνες που πέρασαν στο «πάνθεον» της ροκ. Από τότε έχει χαρίσει στον κόσμο μια σειρά από εμβληματικά hits -τα «Passenger», «I Wanna Be Your Dog», «Lust For Life», «Some Weird Sin», «No Fun», «Im Bored», «Cry For Love», «Nightclubbing» είναι μερικά από αυτά.

