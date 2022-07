Ενα review των σημαντικών εμφανίσεων που φιλοξενήθηκαν φέτος στην Πλατεία Νερού, ξεκινώντας από τον 75χρονο θρύλο Iggy Pop.

Είναι πολλά τα πιτσιρίκια που έχουν σκαρφαλώσει στους ώμους των μπαμπάδων τους. Ένα αγοράκι έχει βγάλει τη μπλούζα του, όπως ακριβώς και ο Iggy που βρίσκεται ήδη στη σκηνή. Ένα τραγούδι άντεξε φορώντας το χλιδάτο περφέτο του για να παραμείνει, όπως συνήθως, ημίγυμνος. – Τι να τα κάνεις τα ρούχα, σκέφτεσαι, όταν ακούς το «Ι wonna be your dog» – αυτό το θεμελιώδες προσκύνημα στον θεό της πανκ που χοροπηδάει στα 75 του on stage;

