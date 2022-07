Λίγες μόνο ημέρες έμειναν για την επιστροφή των Iron Maiden στη χώρα μας και η Ελένη Σκάρπου γράφει για το θρυλικό show που μας περιμένει στο Ολυμπιακό Στάδιο το Σάββατο 16 Ιουλίου…

Το Ολυμπιακό Στάδιο ανάβει τα φώτα του το ερχόμενο Σάββατο 16 Ιουλίου και υποδέχεται τους Iron Maiden στο πλαίσιο της «Legacy of the Beast World Tour 2022». Το υπερθέαμα αυτό το έχουν ήδη δει σχεδόν δύο εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Με μια set list αγαπημένων κομματιών από τις προηγούμενες δεκαετίες, αλλά και γεύση από το νέο στούντιο άλμπουμ τους «Senjutsu» αυτό που θα δούμε θα είναι μοναδικό. Special guests στη συναυλία θα είναι οι Airbourne και support act οι Lord of The Lost.

