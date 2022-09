Piraeus Taste Festival – Sea Food and More and More: Έρχεται το πρώτο γαστρονομικό Φεστιβάλ του Πειραιά

O Δήμος Πειραιά πραγματοποιεί το 1ο γαστρονομικό φεστιβάλ «Piraeus Taste Festival: Sea Food and More», με σκοπό την ανάδειξη της γαστρονομικής ταυτότητας και αναφοράς της πόλης. Στο πλαίσιο της προσπάθειας ανάδειξης της πόλης του Πειραιά ως διεθνούς τουριστικού προορισμού και την προβολή της γαστρονομίας ως έναν από τους δυναμικότερους πυλώνες της τουριστικής ανάπτυξης της πόλης, ο Δήμος Πειραιά πραγματοποιεί το 1ο γαστρονομικό φεστιβάλ «Piraeus Taste Festival: Sea Food and More», με σκοπό την ανάδειξη της γαστρονομικής ταυτότητας και αναφοράς της πόλης, καθώς και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της θάλασσας. Με αφορμή και την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, το «Piraeus Taste Festival: Sea Food and More» θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου έως και την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου, με παράλληλες εκδηλώσεις στο Μικρολίμανο, την Πλατεία Αλεξάνδρας, το Πασαλιμάνι και την Πειραϊκή, οι οποίες έχουν αναφορά στη γαστρονομία. Περισσότερα στο monopoli.gr

