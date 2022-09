«Με γοητεύει, το φαντασιακό, και η αλληγορία»: Μία συζήτηση με τον χορογράφο Σπύρο Κουβαρά

Προσκεκλημένος του Διεθνούς Χορογραφικού Κέντρου AGORA του Montpellier Danse, ο χορογράφος Σπύρος Κουβαράς και η ομάδα του Synthesis 748 Dance Co. θα πραγματοποιήσουν μια πρώτη, ανοιχτή, παρουσίαση του, υπο εξέλιξη, έργου τους, με τίτλο «COYOTE, we used to be humans» στο Studio Cunningham του AGORA, ενώ στη συνέχεια θα επιστρέψουν στην Αθήνα για την επίσημη πρεμιέρα. Με αυτή την αφορμή, εμείς συνομιλήσαμε μαζί του.