Μεγάλη έκπληξη προκάλεσε το box office αυτό το Σαββατοκύριακο (24-25/09), με το Avatar να βρίσκεται στην κορυφή, δεκατρία χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία του.

Με αφορμή την επερχόμενη πρεμιέρα του Avatar 2, που θα έχει τίτλο «Avatar: The Way of Water», η εμβληματική πλέον ταινία του Τζέιμς Κάμερον, κυκλοφόρησε ξανά, για να μας θυμίσει γιατί μέχρι σήμερα θεωρείται μία από τις πιο δημοφιλείς ταινίες στην ιστορία.

