Το πολυαναμενόμενο σίκουελ της ταινίας του Τζέιμς Κάμερον κυκλοφορεί στους κινηματογράφους μέσα στον Δεκέμβριο.

Το τελικό trailer του Avatar 2: The Way of Water, δίνει στο κοινό μια τελευταία ματιά σε όλα όσα θα δούμε στο πολυαναμενόμενο σίκουελ του Τζέιμς Κάμερον.

Δεδομένης της παγκόσμιας επιτυχίας που έφερε η πρώτη ταινία, οι προσδοκίες είναι μεγάλες για το σίκουελ, η πρεμιέρα του οποίου στις 16 Δεκεμβρίου αναμένεται να σπάσει τα ταμεία.

