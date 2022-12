Για ακόμη μια φορά, οι Χρυσές Σφαίρες προκαλούν αντιδράσεις για την έλλειψη γυναικών σκηνοθέτιδων στη λίστα των φετινών υποψηφιοτήτων.

Τη Δευτέρα ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τις φετινές Χρυσές Σφαίρες, με τις ταινίες «Banshees of Inisherin» του Μάρτιν ΜακΝτόνα (8 υποψηφιότητες), «Everything Everywhere All at Once» (6 υποψηφιότητες), «Babylon» και «The Fabelmans» (πέντε υποψηφιότητες) και «Tar» (3 υποψηφιότητες) να ξεχωρίζουν στις σημαντικότερες κατηγορίες.

Για ακόμη μια χρονιά, ωστόσο, αυτό που ξεχώρισε ήταν και η απουσία γυναικείων ονομάτων στην κατηγορία Καλύτερης Σκηνοθεσίας, που περιλαμβάνει τους Τζέιμς Κάμερον (Avatar: The Way of Water), Ντάνιελς (Everything Everywhere All at Once), Μπαζ Λούρμαν (Elvis), Μάρτιν ΜακΝτόνα (The Banshees of Inisherin) και Στίβεν Σπίλμπεργκ (The Fabelmans) στις υποψηφιότητες.

Περισσότερα στο monopoli.gr