Τζέιμς Κάμερον: Για ποιον λόγο έκοψε δέκα λεπτά από την ταινία «Avatar: The Way of Water»;

Δέκα λεπτά επιπλέον για μια ταινία διάρκειας τριών ωρών και πάνω, όπως το «Avatar: The Way of Water», ίσως να μη φαίνονται μεγάλη «υπόθεση», ωστόσο, για τον Τζέιμς Κάμερον αυτά τα λίγα λεπτά πήγαιναν ενάντια σε όσα εκείνος επιθυμεί να πει μέσα από τα έργα του. Άλλωστε, ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης έχει φτάσει στο σημείο να επανεξετάσει παλιότερες «στιγμές» της φιλμογραφίας του, αναρωτώμενος αν θα μπορούσε να δημιουργήσει σήμερα τις ίδιες ταινίες δεδομένης της κουλτούρας που κυριαρχεί. Σε πρόσφατη συνέντευξη του στο Esquire Μέσης Ανατολής, ο Τζέιμς Κάμερον αποκάλυψε πως αφαίρεσε βίαιες σκηνές με όπλα από το σίκουελ του «Avatar», καθώς ο ίδιος δεν επιθυμεί να τα «φετιχοποιήσει». Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

