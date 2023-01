Λίγες ώρες αφού οι Fall Out Boy ανακοίνωσαν την κυκλοφορία ενός νέου δίσκου, ο Joe Trohman ανακοίνωσε ότι θα κάνει ένα διάλειμμα από το συγκρότημα.

Ο συν-ιδρυτής και κιθαρίστας των Fall Out Boy, Joe Trohman, ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει προσωρινά από το συγκρότημα, έτσι ώστε να συγκεντρωθεί στη ψυχική του υγεία.

Τα νέα επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο Trohman, σε ένα μήνυμα που μοιράστηκε στα social media των Fall Out Boy – 24 ώρες αφού το συγκρότημα ανακοίνωσε ότι σύντομα θα κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ, με τίτλο “So Much (For) Stardust”, ενώ μοιράστηκαν και το νέο τους κομμάτι, “Love from the Other Side”.

