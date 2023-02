Cycladic Shop: Love is in the air… με ξεχωριστές προτάσεις δώρων για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, στο Cycladic Shop του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης θα βρείτε χειροποίητα γλυπτά, καρδιόσχημα διακοσμητικά αντικείμενα, πρωτότυπα gadgets, σπάνια κοσμήματα με θέμα τον Ερωτα και την Αγάπη και άλλα πρωτότυπα δώρα για τους αγαπημένους σας.

