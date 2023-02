Κυκλοφόρησε το τελευταίο τραγούδι της Olivia Newton-John, μια συνεργασία που είχε κάνει με την Dolly Parton λίγο πριν τον θάνατό της, στις 8 Αυγούστου 2022.

Η 73χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός Olivia Newton-John, που έφυγε από τη ζωή στις 8 Αυγούστου 2022, είχε ηχογραφήσει με την Dolly Parton μια διασκευή της επιτυχίας “Jolene”, η οποία πρόκειται να συμπεριληφθεί στο άλμπουμ με τίτλο “Just The Two of Us: The Duets Collection”.

