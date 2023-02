Η A24 δίνει την ευκαιρία στους θαυμαστές της ταινίας να αποκτήσουν ένα “κομμάτι” από την ταινία: Από την Elvis στολή της Joy μέχρι μία μαριονέτα-ρακούν, η οποία έχει ξεπεράσει προς το παρόν τα 90 χιλιάδες δολάρια.

Το “Everything, Everywhere All At Once” (“Τα Πάντα Όλα”) είναι από αυτές τις ταινίες που όχι μόνο αγαπήθηκε από το κοινό, κάνοντας αναπάντεχη επιτυχία στο box office, αλλά πλέον θεωρείται και ίσως το μεγαλύτερο φαβορί για τα φετινά βραβεία Όσκαρ.

Λίγες εβδομάδες πριν τα Όσκαρ, η ανεξάρτητη εταιρία διανομής της ταινίας, το γνωστό για τα ενδιαφέροντα indie φιλμ, A24, πρόκειται να δώσει την ευκαιρία στους θαυμαστές της ταινίας να αποκτήσουν ένα “κομμάτι” από την ταινία.

Περισσότερα στο monopoli.gr