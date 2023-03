Όσκαρ 2023: Η επική συνάντηση Harrison Ford – Ke Huy Quan, 40 χρόνια μετά το Indiana Jones

Ένα συγκινητικό reunion μάς επιφύλασσαν τα ‘Οσκαρ, με τον πρωταγωνιστή του “Everything Everywhere All At Once” να αγκαλιάζεται με τον κάποτε συμπρωταγωνιστή του Harrison Ford. Και σχεδόν 40 χρόνια μετά, λίγα έχουν αλλάξει.