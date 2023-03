Όσκαρ 2023: Η Michelle Yeoh έγραψε ιστορία ως η πρώτη Ασιάτισσα που κερδίζει βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου

Σε μία ιστορική βραδιά για το “Τα Πάντα Όλα” (Everything, Everywhere All At Once), η Michelle Yeoh έμεινε στην ιστορία ως η πρώτη ασιάτισσα ηθοποιός που κερδίζει Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου. Είναι η πρώτη μη-λευκή ηθοποιός που κερδίζει εδώ και 20 χρόνια.