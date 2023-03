Πρεμιέρες: My name is Wick… John Wick

Μέσα σε ένα βομβαρδισμό από νέες ταινίες, υπάρχουν δυο-τρεις που ξεχωρίζουν και λογικά θα κερδίσουν τη μάχη των εισιτηρίων. Πρώτη και καλύτερη, το τέταρτο μέρος ενός από τα πιο δημοφιλή franchiseτης τελευταίας δεκαετίας. Περισσότερα στο monopoli.gr

Share