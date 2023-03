Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd: Απώλεια και αναγέννηση στο νέο άλμπουμ της Lana Del Rey

Το νέο άλμπουμ της Lana Del Rey, “Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Boulevard” μας ταξιδεύει από τον πόνο και τη μελαγχολία στην ελπίδα και την αναγέννηση. Το 9ο studio album κυκλοφόρησε η Lana Dey Rey στις 24 Μαρτίου -με προάγγελο το ομώνυμο του album κομμάτι Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Boulevard– και, όπως ήταν αναμενόμενο, ήδη τα περισσότερα tracks του εκτοξεύτηκαν στις πρώτες θέσεις των ελληνικών και ξένων charts. Με έναν ήχο που φέρει ξεκάθαρα την υπογραφή της και μία συνέπεια που χαρακτηρίζει το έργο της, χωρίς, ωστόσο, να επαναλαμβάνεται και να καταλήγει προβλέψιμη, η Lana Del Rey έχει δημιουργήσει το δικό της φανατικό κοινό ανά τον κόσμο. Ήδη από τα πρώτα της βήματα στη μουσική βιομηχανία και το 2ο album της, Born To Die, που την έκανε παγκοσμίως γνωστή, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια «έφερε κάτι νέο στο τραπέζι», κατοχυρώνοντας μία ξεχωριστή θέση στο μυαλό, την καρδιά και την playlist των ακροατών παγκοσμίως. Περισσότερα στο monopoli.gr

