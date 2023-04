Η νέα ταινία Indiana Jones και επίσημα στις Κάννες: Παγκόσμια πρεμιέρα και αφιέρωμα στον Χάρισον Φορντ

Το Φεστιβάλ Καννών επιβεβαίωσε ότι το “Indiana Jones and the Dial of Destiny” θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στις Κάννες, με το φεστιβάλ να αποτίει επίσης φόρο τιμής στον πρωταγωνιστή του franchise, Harrison Ford.