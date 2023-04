Το Chupa, η νέα, πολυαναμενόμενη, οικογενειακή περιπέτεια φαντασίας του Netflix, μάς συστήνει τον νοτιοαμερικανικό θρύλο του chupacabra.

Αρχές της άνοιξης και το Netflix μάς συστήνει μία ολοκαίνουργια ταινία φαντασίας για όλη την οικογένεια. Το Chupa, δια χειρός Jonas Cuaron (γιου του Alfonso Cuaron, σκηνοθέτη -μεταξύ άλλων- της 3ης ταινίας της σειράς ταινιών Harry Potter: Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, του Children of Men και του Gravity), έρχεται για να μάς χαρίσει μία ανεπανάληπτη περιπέτεια, ταξιδεύοντάς μας μέχρι το Μεξικό. Μεξικανική ύπαιθρος, δράση και ένας αστικός μύθος, ο οποίος παίρνει σάρκα και οστά, συνθέτουν την ολοκαίνουργια ταινία της αγαπημένης πλατφόρμας, που θα καθηλώσει μικρούς και μεγάλους!

