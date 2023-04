Στις 9 Ιουλίου το Rockwave φιλοξενεί ονόματα της εγχώριας μουσικής σκηνής που εκπροσωπούν με τον καλύτερο τρόπο τον σκληρό ήχο και διαπρέπουν εντός και εκτός Ελλάδος!

Στο line up κάτω από τους Villagers Of Ioannina City και τους 1000mods, έρχεται να προστεθεί το prog-metal κουαρτέτο των Mother of Millions. Μαζί τους οι Sadhus, Project Renegade, Soundtruck και Ganzi Gun.

