And Just Like That: Το teaser της δεύτερης σεζόν αποκαλύπτει την πρεμιέρα και την επιστροφή του Aidan

To ΗΒΟ Max αποκάλυψε το πρώτο teaser trailer της δεύτερης σεζόν του reboot του Sex and the City, στο οποίο επιβεβαιώνει τις φήμες για την επιστροφή του John Corbett. Το HBO Max (ή όπως πλέον έχει μετονομαστεί, Max) κυκλοφόρησε το teaser για τη δεύτερη σεζόν του “And Just Like That”, την αναβίωση του Sex and the City, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι θα κάνει πρεμιέρα τον Ιούνιο, χωρίς όμως να δίνει μία συγκεκριμένη ημερομηνία ακόμη. Το teaser, σε αφήγηση όπως πάντα της Carrie (Sarah Jessica Parker), ξεκινά με μία πολύ “Sex and the City” φράση: “Ό,τι κι αν σου δίνει η ζωή, μπορείς πάντα να βασίζεσαι στους κοντινούς σου φίλους ότι θα είναι εκεί”. Περισσότερα στο monopoli.gr Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

