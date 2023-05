Όταν ερχόταν στη ζωή λίγο πριν το 1947 στο Σικάγο του Illinois κανείς δεν πίστευε πως το πλάσμα αυτό χρόνια αργότερα θα αποκτούσε πρωταγωνιστικό ρόλο στη γέννηση του punk κινήματος. Ο λόγος για την Patricia Lee Smith, κοινώς Patti Smith ή «η Νονά της Punk»! Ήταν ποιήτρια, τραγουδοποιός, τραγουδίστρια και ακτιβίστρια. Αποτελώντας πηγή έμπνευσης για αμέτρητους καλλιτέχνες άφησε το δικό της στίγμα στη μουσική του δεύτερου μισού του περασμένου αιώνα.

Γεννημένη στο Σικάγο και μεγαλωμένη στο New Jersey, η Patti από μικρή ακολούθησε τα χνάρια της μητέρας της, η οποία ήταν τραγουδίστρια της jazz. Η Beverly Smith πίστευε βαθιά στο Θεό, κάτι που προσπάθησε να μεταδώσει και στην κόρη της. Τα πράγματα ωστόσο δεν πήγαν όπως ήθελε η ίδια. Η έφηβη Patti απέρριψε ολοκληρωτικά την οποιαδήποτε επαφή με τα θεία, θεωρώντας τα περιοριστικά. Οι στίχοι «Jesus died for somebody's sins / But not mine» αποτελούν σαφή αναφορά στις σχετικές εμπειρίες.

