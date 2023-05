«You’re simply the best» τραγουδάμε όλοι μας από χτες το βράδυ, που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της βασίλισσας του ροκ εν ρολ. Γιατί, όπως και να το δεις, η Tina Turner ήταν όντως «η καλύτερη».

Ενδεικτική είναι η δήλωση, με την οποία οι εκπρόσωποί της ανακοίνωσαν τον θάνατό της, λέγοντας ότι «ο κόσμος έχασε έναν θρύλο της μουσικής, αλλά και ένα πρότυπο ζωής».

Και πράγματι, αυτό ήταν η Tina Turner – της οποίας η “κινηματογραφική” ζωή είχε μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη με την Angela Bassett να την υποδύεται στο “What’s Love Got to Do With It” (1993), στη σκηνή του West End με ένα μιούζικαλ που ανεβαίνει με τεράστια επιτυχία τα τελευταία πέντε χρόνια και πιο πρόσφατα με το ντοκιμαντέρ του HBO “ΤΙΝΑ” (2021) – που είχαμε δει στο 23ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

