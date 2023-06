Η Κιμ Κατράλ θα κάνει μία “σοκαριστική επιστροφή” στο spin-off του the Sex and the City, παρά τα κατηγορηματικά “όχι” της ηθοποιού την τελευταία δεκαετία.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Variety, η Κιμ Κατράλ θα κάνει μία “σοκαριστική επιστροφή” στο spin-off του the Sex and the City, παρά τα εδώ και χρόνια κατηγορηματικά “όχι” της ηθοποιού.

Η ηθοποιός, που υποδύθηκε με τεράστια επιτυχία τον ρόλο της Σαμάνθα από το 1998 μέχρι το 2004 στη σειρά και στη συνέχεια σε δύο ακόμα ταινίες, θα κάνει μία μικρή εμφάνιση στη δεύτερη σεζόν του And Just Like That και μάλιστα το πολυαναμενόμενο φινάλε.

