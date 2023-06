Οι αναγνώστες έχουν τη δυνατότητα κάνοντας κλικ πάνω στα διάφορα σχήματα του εξωφύλλου να «παίξουν» το δημιουργημένο από το προσωπικό του εμβληματικού περιοδικού μουσικό θέμα, ρίχνοντας, ταυτόχρονα, μια ματιά στα παρασκήνια της δημιουργίας του.

Το πρώτο του συναισθητικό, συνεργατικό και διαδραστικό εξώφυλλο δημοσίευσε το The New Yorker για το νέο εβδομαδιαίο του τεύχος, «The Music of Art», που είναι αφιερωμένο στη μουσική.

Πως «λειτουργεί», λοιπόν, το πρωτότυπο αυτό εξώφυλλο; Πατώντας κανείς πάνω στα μαύρα και χάλκινα σχήματα του εξωφύλλου θα μπορεί να «παίξει» το μουσικό θέμα που δημιούργησαν συντάκτες του περιοδικού με ταλέντο στη μουσική. Την εικονογράφηση ανέλαβε η Ρωσίδα καλλιτέχνιδα Masha Titova, η οποία ένα χρόνο πριν εγκαταστάθηκε στο Μοντενέγκρο εξαιτίας της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Περισσότερα στο monopoli.gr

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr