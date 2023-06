Στο νέο βιβλίο του θρυλικού «σκαθαριού» με τίτλο ««1964: Eyes of the Storm» περιλαμβάνεται ακυκλοφόρητο μέχρι πρότινος προσωπικό του φωτογραφικό υλικό από την περίοδο που οι Beatles γνώρισαν την παγκόσμια αποθέωση.

Οι αρχές των ’60s χαρακτηρίζονται ως μια εκρηκτική περίοδος για τους Beatles. Ήταν τότε που η φήμη του συγκροτήματος απογειώθηκε με επιτυχίες όπως το «Please Please Me», «From Me to You» και «She Loves You». Αυτές τις στιγμές, που έμελλε να αλλάξουν την ιστορία της μουσικής για πάντα, είχε αποφασίσει τότε ο Paul McCartney να απαθανατίσει με την 35mm φωτογραφική του μηχανή.

