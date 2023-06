Τι κι αν κλείνουν τα 40; Οι καταιγιστικοί Waterboys ανήκουν στο «σήμερα»

Οι Waterboys κλείνουν τα 40 φέτος – κι όμως η μουσική τους δεν “γερνάει”. Από το διαχρονικό “The Whole of the Moon”, μέχρι τη “Μεγάλη Μουσική” και τον φοβερό πρόσφατο δίσκο τους, ο πάντα ευρηματικός Mike Scott φροντίζει να μένουν πάντα επίκαιροι.