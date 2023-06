Helloοο..! Are you still there?

Η λέξη «Hello» κατέχει ξεχωριστή θέση στην καθημερινή μας ζωή, ενώ με κάθε ευκαιρία την ξεστομίζουμε για να χαιρετίσουμε κάποιον. Από πού κρατά όμως η σκούφια της; Ποιος την έφερε στην επιφάνεια και πώς έμεινε στην ιστορία; Για πρώτη φορά γραμμένη με “e” εμφανίστηκε το 1887 σε ένα γράμμα του Τόμας Έντισον, του εφευρέτη του φωνογράφου και του ηλεκτρικού λαμπτήρα. Ο ίδιος υποστήριζε ότι ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει κανείς μια τηλεφωνική συνομιλία ήταν να πει hello επειδή «έτσι θα ακουγόταν σε απόσταση τριών ή έξι μέτρων». Περισσότερα στο penna.gr Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

