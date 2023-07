Σε πρόσφατη συνέντευξή της η Sarah Jessica Parker εξήγησε τον λόγο που είχε κάποιους ενδοιασμούς σχετικά με τις γυμνές σκηνές την εποχή που υποδυόταν την Carrie Bradshaw.

Σε μία πρόσφατη εμφάνισή της στο The Howard Stern Show του SiriusXM, η Sarah Jessica Parker εξήγησε γιατί «ποτέ δεν ένιωθε άνετα» με τις γυμνές σκηνές την εποχή που πρωταγωνιστούσε στο “Sex and the City”.

Πιο συγκεκριμένα ανέφερε πως όταν διάβασε το σενάριο για τη σειρά, σκέφτηκε ότι «ήταν πραγματικά ενδιαφέρον, συναρπαστικό, διαφορετικό και φρέσκο», ωστόσο αρχικά ανησυχούσε για το πώς θα μπορέσει να μπει στη θέση του εμβληματικού ρόλου της Carrie Bradshaw.

