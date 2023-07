Η αμερικανική Ακαδημία Τηλεόρασης ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες για τα φετινά βραβεία Emmy. Μεταξύ άλλων, οι σειρές Succession, The Last of Us και The White Lotus ηγούνται με διαφορά.

Οι σειρές Succession, The Last of Us και The White Lotus ηγούνται των υποψηφιοτήτων για τα φετινά τηλεοπτικά βραβεία Emmy. Η Sarah Snook, η Bella Ramsey, η Jenna Ortega και η Jennifer Coolidge είναι μεταξύ των αστέρων που διεκδικούν βραβεία, ενώ οι σειρές Ted Lasso, The Bear, Abbott Elementary και Wednesday είναι μεταξύ των υποψήφιων στις κατηγορίες κωμωδίας.

Συγκεκριμένα, το Succession συγκέντρωσε 27 υποψηφιότητες, το The Last of Us 24 υποψηφιότητες, το White Lotus 23, το Ted Lasso 14, το The Marvelous Mrs Maisel 14, το The Bear, το Beef και το Dahmer 13 και το Wednesday.

