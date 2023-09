Ο διάσημος βρετανός τραγουδιστής και μουσικός Louis Tomlinson, πρώην μέλος των One Direction θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Ο διάσημος βρετανός τραγουδιστής και μουσικός Louis Tomlinson, πρώην μέλος των One Direction και συνδημιουργός επιτυχιών όπως Story of My Life, Midnight Memories, Perfect και History θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα στις 20 Σεπτεμβρίου, σε μια συναυλία με αγαπημένα hits αλλά και υλικό από το νέο άλμπουμ Faith in the Future.

