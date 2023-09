Paul Mescal και Andrew Scott βρίσκουν τον έρωτα στο νέο trailer του All of Us Strangers

Έχουμε το trailer της νέας queer ρομαντικής ταινίας του Andrew Haigh με πρωταγωνιστές τον Andrew Scott και τον Paul Mescal, λίγο πριν δούμε την ταινία στις Νύχτες Πρεμιέρας. Το trailer για το νέο queer ρομάντζο του Andrew Haigh, All of Us Strangers, κυκλοφόρησε, δίνοντας μάς μια γεύση από την ταινία, στην οποία οι Paul Mescal και Andrew Scott υποδύονται δύο γείτονες που ερωτεύονται. Στην ταινία, που βασίζεται στο ιαπωνικό μυθιστόρημα Strangers του 1987 του Taichi Yamada, πρωταγωνιστεί ο “Hot παπάς” του Fleabag ως Adam, ένας καταθλιπτικός σεναριογράφος που ζει στο Λονδίνο και προσπαθεί να γράψει ένα σενάριο εμπνευσμένο από τους αείμνηστους γονείς του. Ένα βράδυ, ο γείτονάς του στην πολυκατοικία Χάρι (ο γνωστός από το Normal People και πιο πρόσφατα το Aftersun, Paul Mescal) επιστρέφει στο σπίτι μεθυσμένος και τον φλερτάρει. Δείτε περισσότερα στο monopoli.gr. Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr

Share