Με την απονομή των γαστρονομικών διακρίσεων Top Notch 2023 στο πλαίσιο του θεσμού των Χρυσών Σκούφων και το πάρτι που ακολούθησε, ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου στο Grand Hyatt Athens η γιορτή για τα 30 χρόνια του θεσμού των Χρυσών Σκούφων.

Όλοι ήταν εκεί: Επιχειρηματίες της εστίασης και της φιλοξενίας από όλη την Ελλάδα, καλλιτέχνες, εκπρόσωποι του χώρου των media και βέβαια οι φυσικοί αποδέκτες των γαστρονομικών βραβείων, οι σεφ.

Η βραδιά της Δευτέρας 2 Οκτωβρίου στο Grand Hyatt Athens, ξεκίνησε τελετουργικά με τις απονομές των βραβείων Top Notch 2023, για να εξελιχθεί σε ένα ατμοσφαιρικό πάρτι με γαστρονομικές πινελιές, με το οποίο ολοκληρώθηκε ο επετειακός κύκλος για τα τριαντάχρονα γενέθλια του θεσμού των ελληνικών γαστρονομικών βραβείων που είχε ξεκινήσει στις 13 Ιουνίου με την τελετή απονομής των Βραβείων Ελληνικής Κουζίνας στο ξενοδοχείο Makedonia Palace της Θεσσαλονίκης και συνεχίστηκε στις 11 Σεπτεμβρίου, με την τελετή απονομής των μεγάλων βραβείων «Χρυσοί Σκούφοι» στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία.

50 εστιατόρια από όλη την Ελλάδα βραβεύθηκαν φέτος με την τιμητική διάκριση Top Notch η οποία απονέμεται στα εστιατόρια που βαθμολογήθηκαν από την γευσιγνωστική επιτροπή του Αθηνοράματος με 14,50/20 έως 14,99/20 και βρίσκονται στα πρόθυρα - ανεβάζοντας στροφές και εξελίσσοντας τις επιδόσεις τους - να κατακτήσουν την ανώτατη γαστρονομική διάκριση, δηλαδή τον Χρυσό Σκούφο, για τον οποίο η μίνιμουμ βαθμολογία είναι 15/20.

Aπό τα φετινά βραβευμένα με Top Notch εστιατόρια, 21 βρίσκονται στις Κυκλάδες (7 στη Μύκονο, 7 στη Σαντορίνη, 3 στην Ίο και από ένα σε Πάρο, Σίφνο, Σύρο και Τήνο), 5 στα Επτάνησα, 2 στην Πελοπόννησο, 2 στην Κρήτη, 1 στα Δωδεκάνησα (στη Λέρο), 4 στη Χαλκιδική, 1 στις Σέρρες, 4 στη Θεσσαλονίκη και 10 στην Αθήνα.

Την βραδιά παρουσίασαν με ανατρεπτικό χιούμορ και γαστρο-μουσικές κόντρες ο Δημήτρης Μακαλιάς και ο Γιάννης Σαρακατσάνης συνεπικουρούμενοι από την μπάντα των Burger Project και την ραδιοφωνική παραγωγό Άννα Αναστασίου οι οποίοι έδωσαν τον ρυθμό, live και από τα decks αντίστοιχα, τόσο κατά τη διάρκεια της τελετής όσο και στο πάρτι που ακολούθησε.

Οι δύο παρουσιαστές μέσα από έναν διάλογο σε στυλ τένις, έκαναν μια αναδρομή στα 30 χρόνια του θεσμού των Χρυσών Σκούφων, η οποία συμπληρώθηκε και από το οπτικό υλικό που προβαλλόταν στις οθόνες της αίθουσας καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς, με αποσπάσματα από την ατμόσφαιρα των τελετών απονομών και των diner de gala αλλά και ένα αφιέρωμα στους βραβευμένους εκείνους σεφ, ή επιχειρηματίες οι οποίοι στη διάρκεια αυτών των 30 χρόνων άνοιξαν καινούργιους γαστρονομικούς δρόμους και καθόρισαν την πορεία της γαστρονομίας στη χώρα μας.

Λίγο πριν την έναρξη των τιμητικών διακρίσεων Top Notch, τον λόγο πήρε η Άννη Ηλιοπούλου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δέσμης Εκδοτικής Α.Ε. και επικεφαλής της γευσιγνωστικής επιτροπής των Χρυσών Σκούφων, η οποία τόνισε πως ο θεσμός «μπαίνει στην τέταρτη δεκαετία του, παραμένοντας στην κορυφή και εδραιωμένος στη συνείδηση όλων, ως ο σημαντικότερος, ο πλέον αξιόπιστος, ο πιο επιδραστικός και πάντα αιχμηρός, δυναμικός και στον αφρό της επικαιρότητας».

Φυσικά, από μια βραδιά με γαστρονομικό θέμα, δεν θα μπορούσαν να απουσιάσουν οι εκλεκτές γεύσεις. Πέντε σεφ βραβευμένοι με Χρυσό Σκούφο 2023 (Παναγιώτης Γιακαλής, Ζαν Σαρλ Μεταγιέ και Γκίκας Ξενάκης) ή Top Notch 2023 (Γιάννης Λιόκας και Μιχάλης Μάρθας) υποδέχθηκαν τους προσκεκλημένους αυτοπροσώπως, προσφέροντας υψηλού επιπέδου tapas-πραγματικά κομψοτεχνήματα αντάξια της δημιουργικότητας τους.

Τα βραβεία στους νικητές παρέδωσαν πέντε εμβληματικοί σεφ, πρωτοπόροι της γαστρονομίας στη χώρα μας, βραβευμένοι πολλές φορές με Χρυσό Σκούφο: Σωτήρης Ευαγγέλου, Λευτέρης Λαζάρου, Γιάννης Μπαξεβάνης, Έκτορας Μποτρίνι και Χριστόφορος Πέσκιας.

Βραβεία παρέδωσαν ακόμη ο κος Ανέστης Καραφουλίδης, Flor de Cana Brand Ambassador, ο κος Δημήτρης Μάρκου, Εμπορικός Διευθυντής της Ελληνικά Οινοποιεία ΑΕ., η κα Κλεοπάτρα Κυραλαίου, Υπεύθυνη Ανάπτυξης Μεγάλων Πελατών της The Mart και η κα Βίκυ Παπουτσάκη, Marketing Manager ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.

Χορηγοί των Top Notch 2023 είναι: S.Pellegrino - Acqua Panna, Kaiser, The Mart, Nespresso Professional, ΔΩΔΩΝΗ, Βoutari, Flor de Cana.

Υποστηρικτές των Top Notch 2023 είναι: Metropolitan Foods, Bridor, Παπαστράτος.

BΡABEIA TOP NOTCH 2023

Alali Ξεν.«Astarte Suites», Σαντορίνη

Ανδρέας, Σκοπιά Σερρών

Andromeda Ξεν. «Danai Beach Resort», Νικήτη Χαλκιδικής NEW ENTRY

Arcadion Bistrot Ξεν. «Arcadion», Κέρκυρα NEW ENTRY

Aura Ξεν. «Sea Breeze Santorini Beach Resort, Curio Collection by Hilton», Σαντορίνη, NEW ENTRY

Avant Garden, Σύρος

Βενετσιάνικο Πηγάδι, Κέρκυρα NEW ENTRY

BeefBar Mykonos, Μύκονος

Bill & Coo Gastronomy Project Ξεν. «Bill & Coo», Μύκονος

Bubo Fine Dining Restaurant Ξεν. «Ekies All Senses Resort», Βουρβουρού Χαλκιδικής

Cantina, Σίφνος NEW ENTRY

Ches Ξεν. «Calilo», Ίος, NEW ENTRY

Dome Real Cuisine Ξεν. «Nikopolis Hotel Thessaloniki», Θεσσαλονίκη

Dominicale, Ζάκυνθος, NEW ENTRY

Efisia Ξεν. «Myconian Ambassador», Μύκονος NEW ENTRY

Flow Ξεν.«Olea All Suites Hotel», Ζάκυνθος, NEW ENTRY

Fresco Ξεν. «Sani Dunes – Sani Resort», Σάνη Χαλκιδικής

Galazia Hytra Ξεν. «Summer Senses», Πάρος NEW ENTRY

Grada Nuevo, Θεσσαλονίκη Jackie O' Beach, Μύκονος

Ιθaka, Ίος

Kenshō Ornos Ξεν. «Kenshō Ornos», Μύκονος

Lure By Olivier Campanha Ξεν. «Mystique Hotel», Σαντορίνη NEW ENTRY

M Flavours Ξεν. «Athens Capital Center M Gallery», Αθήνα

Μαραθιά, Τήνος Mercato Ξεν. «Four Seasons Astir Palace Hotel Athens», Αθήνα NEW ENTRY

Milos Estiatorio Ξεν. «Xenodocheio Milos», Αθήνα

Moldee, Θεσσαλονίκη NEW ENTRY

Monzu, Αθήνα NEW ENTRY

Mylos By The Sea, Λέρος NEW ENTRY

Nobu Ξεν.«Nobu», Σαντορίνη NEW ENTRY

Nōema, Μύκονος, NEW ENTRY

Ocean Restaurant Ξεν.«Daios Cove Luxury Resort & Villas», Άγιος Νικόλαος Κρήτης

Old Mill Ξεν. «Elounda Mare», Ελούντα Κρήτης

Onuki Ξεν. «Costa Navarino», Πύλος Μεσσηνίας NEW ENTRY

Over Water Restaurant Ξεν. «Sani Asterias – Sani Resort», Σάνη Χαλκιδικής

Panigyri, Σαντορίνη

Παπαϊωάννου – Καβούρι, Βουλιαγμένη

Παπαϊωάννου – Κεφαλάρι, Κηφισιά

Pathos, Ίος NEW ENTRY

Prosilio, Ζάκυνθος

Sense Ξεν. «AthensWas», Αθήνα

Sterna Ξεν. «Kinsterna», Μονεμβασιά Λακωνίας

Sushimou, Αθήνα

Τηλέμαχος Athens, Αθήνα

Throubi Ξεν. «Andronis Concept Wellness Resort», Σαντορίνη NEW ENTRY

Vezené, Αθήνα

Vezene Santorini Ξεν. «Cavo Tagoo Santorini», Σαντορίνη NEW ENTRY

Χαρούπι, Θεσσαλονίκη

Zuma Ξεν. «Cavo Tagoo», Μύκονος

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr