Το Time επιστρέφει με νέο story και Bella Ramsey: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την δεύτερη σεζόν

Η πολυαναμενόμενη δεύτερη σεζόν του Time, στην οποία πρωταγωνιστεί το Bella Ramsey του The Last Of Us, προσγειώνεται αποκλειστικά στην COSMOTE TV σε λίγες μέρες κι εμείς μοιραζόμαστε μαζί σας όλα όσα πρέπει να ξέρετε πριν την ξεκινήσετε.