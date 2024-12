Άλλο τι λέω: Το τραγούδι – έκπληξη της Τάμτα απέκτησε video clip

Ακόμα ένα εντυπωσιακό βίντεο κλιπ μέσα από το album της Τάμτα “Identity Crisis”. Η πρωτοπόρος της ποπ σκηνής Τάμτα, μετά την επιτυχία των πολυσυζητημένων music video της «Identity Crisis» & «Αυταπάτη (High In The After Party), παρουσιάζει ένα βίντεο κλιπ διαφορετικό από όλα όσα μας έχει συνηθίσει.