The Room Next Door: Για τον Pedro Almodóvar ο θάνατος δεν είναι όπως τον φανταζόμαστε

Στις 14 Νοεμβρίου αναμένουμε στις αίθουσες την πρώτη αγγλόφωνη ταινία του Pedro Almodóvar και την πρώτη που του χάρισε τον Χρυσό Λέοντα στο 81ο Φεστιβάλ Βενετίας. Πρόκειται, φυσικά, για το “The Room Next Door” με την Tilda Swinton και την Julianne Moore, βασισμένο στο μυθιστόρημα “What Are You Going Through” της Sigrid Nunez.