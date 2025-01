Ανδρέας Πολυζωγόπουλος & Γιώργος Παλαμιώτης στο ΤΗΕΑΤRE OF THE NO

Το Theatre of the NO, το πρώτο αγγλόφωνο θέατρο της Αθήνας, υποδέχεται στη σκηνή του, το μουσικό δίδυμο «Polypala», με τους Ανδρέα Πολυζωγόπουλο (τρομπέτα, εφφέ) και Γιώργο Παλαμιώτη (μπάσο, εφφέ). Το Σάββατο, 25 Ιανουαρίου στις 22:30, θα παρουσιάσουν νέο υλικό αλλά και συνθέσεις από το πρώτο τους άλμπουμ, “One Inch of Love.