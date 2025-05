Αν ο κόσμος καταστρεφόταν κι έπρεπε να διαλέξω έναν celebrity για να σώσω, τότε αυτός σίγουρα θα ήταν ο Pedro Pascal.

Έχει επανέλθει δυναμικά στην επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα –αναρωτιέμαι, έφυγε και ποτέ τα τελευταία τέσσερα χρόνια;– για πολλούς και διάφορους λόγους. Δεν νομίζω πως το όνομά του χρειάζεται συστάσεις έχοντας πια κατακτήσει ένα μόνιμο virality πoυ, όμως, άργησε να έρθει αν αναλογιστούμε την μακρόχρονη καριέρα του στην υποκριτική (έχει παίξει ο άνθρωπος σ’ ένα “Game of Thrones”, σ’ ένα “Narcos” και, φυσικά, σ’ ένα “The Mandalorian”). Μετά τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην σειρά “The Last of Us” του ΗΒΟ το 2023, η καριέρα του εκτοξεύτηκε. Δεν χρειάστηκε πολύ για το κοινό να τρελαθεί μαζί του (μάλιστα, αποκαλώντας τον “daddy”, το οποίο ασπάστηκε και ο ίδιος) και να ψαχουλέψει όλο το IMDb του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τα πιο viral βιντεάκια στο Tik Tok.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr