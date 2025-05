Ο Σταύρος Λάντσιας και το κουαρτέτο του εμφανίζονται στον Λόφο του Φιλοπάππου, τη Δευτέρα 30 Ιουνίου, για να μας χαρίσουν μια μαγική βραδιά, στο ειδυλλιακό Θέατρο Δόρα Στράτου. Με φόντο τον έναστρο ουρανό της Αθήνας, οι μαγευτικές μελωδίες του Ennio Morricone θα ζωντανέψουν μέσα από τις ατμοσφαιρικές ερμηνείες του σπουδαίου πιανίστα και των εξαιρετικών μουσικών του, σε μια συναυλία γεμάτη συγκίνηση, νοσταλγία και κινηματογραφική μαγεία!

Ο καταξιωμένος Κύπριος πιανίστας και συνθέτης Σταύρος Λάντσιας ανοίγει ένα παράθυρο στο μουσικό σύμπαν του αγαπημένου του συνθέτη, Ennio Morricone, και παρουσιάζει τις αξέχαστες μελωδίες του που έχουν «ντύσει» εμβληματικές ταινίες όπως τα Cinema Paradiso, Once Upon a Time in the West και πολλές άλλες, μέσα από ευρηματικές ενορχηστρώσεις και εμπνευσμένες εκτελέσεις από χαρισματικούς σολίστες.

Ένα πρώτο δείγμα της δουλειάς του Σταύρου Λάντσια πάνω στη μουσική του Ennio Morricone παρουσιάστηκε στο Μέγαρο Μουσικής την 1η Οκτωβρίου 2022, στην πρεμιέρα της προβολής του ντοκιμαντέρ για τη ζωή του μεγάλου συνθέτη που σκηνοθέτησε ο Giusepe Tornatore. Ακολούθησαν sold out συναυλίες στο Μουσείο Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, στο Φιλολογικό Σύλλογο "Παρνασσός, στο Radio City Θεσσαλονίκης, στα Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας και Λεμεσού στη Κύπρο και στο Half Note Jazz Club στην Αθήνα.

Το καλοκαίρι του 2023, με την άδεια της οικογένειας του συνθέτη, ολοκληρώθηκε η ηχογράφηση του δίσκου Stavros Lantsias Quartet "My Ennio Morricone" και κυκλοφόρησε ψηφιακά, σε CD και διπλό βινύλιο.

Συντελεστές:

Σταύρος Λάντσιας: πιάνο, μελόντικα, μεταλλόφωνο

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος: τρομπέτα & φλικόρνο (flugelhorn)

Μιχάλης Καλκάνης: κοντραμπάσο

Μιχάλης Καπηλίδης: τύμπανα

Ο Σταύρος Λάντσιας σπούδασε στο Berklee College of Music στη Βοστώνη και έχει συνεργαστεί με πολλούς σημαντικούς Έλληνες καλλιτέχνες όπως, Διονύσης Σαββόπουλος, Έλλη Πασπαλά, Αλκίνοος Ιωαννίδης, Ορφέας Περίδης, Ελένη Καραϊνδρου, Νίκος Ξυδάκης και πολλοί άλλοι. Στην προσωπική του δισκογραφία περιλαμβάνονται τα άλμπουμ: «Επιστροφή», «Το Ταξίδι μιας Νότας», «Ημερολόγιο Ονείρων» και το "Stavros Lantsias Trio Live at St. Paul's Anglican Church, Athens".

https://www.stavroslantsias.gr

Info:

Stavros Lantsias Quartet - My Ennio Morricone - Φ hill Sessions

Δευτέρα 30 Ιουνίου

Θέατρο Δόρα Στράτου

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20.00

Ώρα Έναρξης: 21.30

Όλες οι θέσεις είναι καθήμενων.

Τιμές Εισιτηρίων:

Προπώληση: 18€ | Θέσεις χωρίς πλάτη: 15€ (περιορισμένες)

Ταμείο: 22€

Προπώληση Εισιτηρίων:



Online: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/stavros-lantsias-quartet-my-ennio-morricone-2

Φυσικά Σημεία MORE: https://www.more.com/gr-el/physical-spots/

Θέατρο Δόρα Στράτου - Πρόσβαση: https://www.grdance.org/access/

**Η είσοδος των ΑΜΕΑ γίνεται από την νότια είσοδο μέσω του πάρκινγκ (οδός Αρακύνθου).

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr